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23 августа 19:20

«Треугольная» Hyundai Elantra получила двигатель нового семейства

Стилистически машина аналогична представленной ранее версии для американского рынка

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Компания Hyundai представила обновленный седан Elantra в спецификации для южнокорейского рынка. В отличие от машин для США модель комплектуется 1,6-литровым «атмосферником» семейства Smart Stream, дебютировавшем на Kia Cerato. Новая «треугольная» стилистика и набор систем безопасности аналогичны американским автомобилям.

Гамма двигателей обновленной Hyundai Elanta состоит из атмосферного мотора, турбированного агрегата 1.6 T-GDi мощностью 204 лошадиных силы, 136-сильного дизеля и 120-сильного мотора, работающего она сжиженном газе. Все агрегата сочетаются с шестиступенчатой «механикой», для машин с атмосферным мотором и агрегатом на газе доступен шестидиапазонный «автомат», с дизелем и турбомотором — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Седан получил систему предупреждения о боковом трафике сзади и систему безопасного выхода, а также функцию SoundHound, помогающую распознавать музыку.

На дебютировавшей ранее «Элантре» для североамериканского рынка линейка моторов осталась без изменений: двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 лошадиных сил и два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (130 и 204 силы соответственно). В зависимости от двигателя и исполнения обновленный седан может комплектоваться шестиступенчатой «механикой», «автоматом» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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