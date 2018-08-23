«Треугольная» Hyundai Elantra получила двигатель нового семейства

На дебютировавшей ранее «Элантре» для североамериканского рынка линейка моторов осталась без изменений: двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 лошадиных сил и два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (130 и 204 силы соответственно). В зависимости от двигателя и исполнения обновленный седан может комплектоваться шестиступенчатой «механикой», «автоматом» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.