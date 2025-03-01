Глава ЕлАЗа раскрыл, почему машины из России и Китая нельзя сравнивать

Игорь Осянин дал понять, что до 2022 года российские машины конкурировали с мировыми лидерами в области спецтехники: британским JCB, американскими Bobcat и John Deere, причём сопоставимы были и цена, и качество. А теперь приходится соперничать с «китайцами», которые привозят некачественную и очень дешёвую продукцию.