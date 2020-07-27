Ford Mustang из «Угнать за 60 секунд» продают за 25 миллионов рублей

Дилерский центр Al Ain Class Motors, расположенный в Дубае, выставил на продажу Ford Mustang, построенный для фильма «Угнать за 60 секунд». Всего для блокбастера с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли в главных ролях было создано 11 экземпляров «Элеонор». При этом только три из них были на ходу.