Ford Mustang из «Угнать за 60 секунд» продают за 25 миллионов рублей

Над модификацией Mustang 1967 года работала компания Cinema Vehicle Services. Культовый фастбэк подвергся изменениям как внешности, так и технической составляющей: Mustang оснастили особым капотом, парой круглых фар по центру и заниженной подвеской. На передней панели имеется автограф Кэрролла Шелби и табличка с названием фильма, которым также украшены приборная панель и подлокотник между передними сиденьями.
Фото: Al Ain Class Motors
Оригинальный 5,8-литровый двигатель V8 оснастили системой закиси азота, увеличивающей мощность. Отдача двигателя, работающего в тандеме с пятиступенчатой механической коробкой передач Tremec, составляет 650 лошадиных сил.
Стоимость «Мустанга» — 1,3 миллиона дирхамов (более 25 миллионов рублей по текущему курсу). В начале года аукционный дом Mecum продал еще одну «Элеонор» за 852,5 тысяч долларов, или 61 миллион рублей.
На прошлой неделе на торгах Mecum нового хозяина нашел Ford Mustang Shelby GT350R британского гонщика Кена Майлза. Масл-кар ушел с молотка за 3,85 миллиона долларов (276,6 миллиона рублей), что сделало его самым дорогим Mustang, когда-либо проданным на аукционе.