Электрические Porsche 718 будут мощнее бензиновых

Так или иначе, купе и родстер будут сделаны большей частью из алюминия и выйдут на рынок в модификациях с одним или двумя электромоторами на выбор. Самая мощная версия с моторами на обеих осях будет развивать более 400 лошадиных сил, что сделает её мощнее всех нынешних Porsche 718, за исключением GT4. Скорее всего, электрические купе и родстер сохранят традиционные литеры S или GTS для обозначения модификаций.