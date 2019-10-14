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11:45

Porsche 718 Cayman GT4 получил «гоночную» спецверсию

Лимитированное издание посвятили 15-летию клубной серии Porsche Sports Cup Germany

В честь 15-летия клубной гоночной серии Porsche Sports Cup Germany немецкий производитель спорткаров представил лимитированное купе 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition. Двухдверка выполнена в стиле трековых автомобилей, с контрастной ливреей и заниженной активной подвеской.

Внешне Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition выделяется белым или черным цветом кузова с красной графикой, стилизованной под гоночные ливреи, фиксированным антикрыло с кронштейнами, окрашенными в оттенок красного Guards Red, черными 20-дюймовыми колесами с красной окантовкой. Тормозные суппорты и шильдики на корме — черные. Вместе с купе покупателю достанется специальный чехол в черном цвете с двумя красными полосами.

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Салон 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition с комбинированной отделкой черной кожей и алькантарой — тоже отсылает к автоспорту. Здесь есть специальная декоративная прострочка на дверях и передней панели, ремни безопасности и дверные петли в цвете Guards Red, обтянутый алькантарой руль с отметкой на 12 часов и декоративные панели из шлифованного алюминия. Обязательный атрибут — логотип Porsche 15 Jahre Sports Cup Deutschland на центральной консоли.

В движение Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition приводит четырехлитровый оппозитный атмосферник, выдающий 420 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «механика». Как у всех 718 Cayman GT4 в оснащении присутствует заниженная на 30 миллиметров подвеска с адаптивными амортизаторами PASM, механическая блокировка заднего дифференциала и система управления вектором тяги.

До 100 километров в час 718 Cayman GT4 разгоняется за 4,4 секунды. Максимальная скорость — 304 километра в час.

Купе 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition будут продавать ограниченное время, и лишь в 88 немецких дилерских центрах Porsche.