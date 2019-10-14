Porsche 718 Cayman GT4 получил «гоночную» спецверсию

Салон 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition с комбинированной отделкой черной кожей и алькантарой — тоже отсылает к автоспорту. Здесь есть специальная декоративная прострочка на дверях и передней панели, ремни безопасности и дверные петли в цвете Guards Red, обтянутый алькантарой руль с отметкой на 12 часов и декоративные панели из шлифованного алюминия. Обязательный атрибут — логотип Porsche 15 Jahre Sports Cup Deutschland на центральной консоли.