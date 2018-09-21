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15:44

Видео: «пончики» на 1200-сильном электрическом Audi RS3

Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами от болида Формулы E

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На YouTube-канале немецкого гонщика Даниэля Абта появилось видео, в котором он крутит «пончики» на прототипе Audi RS3, оснащенном четырьмя электромоторами от болида Формулы E. Шоу-кар построен немецкой инжиниринговой фирмой Schaeffler.

Вместо стокового 2,5-литрового турбодвигателя на Audi установлены моторы от гоночной болида ABT Schaeffler FE0, участвовавшего в сезоне чемпионата Формулы Е 2016-2017 года. Суммарная отдача установки — 1200 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. Полноприводный седан с управляемым вектором тяги разгоняется с нуля до 200 километров в час менее чем за семь секунд.

Видео: Daniel Abt. Смотреть с отметки 12 минут ровно.

Общая эффективность работы электромоторов и одноступенчатых трансмиссий при полной нагрузке составляет 95 процентов. Питается вся силовая электроника прототипа от блока батарей емкостью 64 киловатт-часа.

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