Видео: «пончики» на 1200-сильном электрическом Audi RS3

Вместо стокового 2,5-литрового турбодвигателя на Audi установлены моторы от гоночной болида ABT Schaeffler FE0, участвовавшего в сезоне чемпионата Формулы Е 2016-2017 года. Суммарная отдача установки — 1200 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. Полноприводный седан с управляемым вектором тяги разгоняется с нуля до 200 километров в час менее чем за семь секунд.