Porsche Cayman может перейти на электротягу

В Цуффенхаузене вынашивают идею построить чистокровное спортивное купе с электрической силовой установкой вместо традиционного ДВС. Как сообщает Auto Express со ссылкой на заместителя председателя правления немецкого автопроизводителя Лутца Мешке, перевести легендарный 911 на электротягу было бы слишком радикальным решением, в то время как младшее семейство 718 отлично подходит для этой цели.
По словам Мешке, соответствующая идея уже обсуждается с инженерами Porsche, равно как и возможные варианты конструкции подобной модели. «Это была бы отличная перспектива для модели 718. Проект может быть основан на совершенно новой платформе, которой мы могли бы впоследствии поделиться и с другими брендами», — заявил топ-менеджер. Впрочем, окончательное решение о переводе купе на электротягу пока не принято.