Porsche Cayman может перейти на электротягу

По словам Мешке, соответствующая идея уже обсуждается с инженерами Porsche, равно как и возможные варианты конструкции подобной модели. «Это была бы отличная перспектива для модели 718. Проект может быть основан на совершенно новой платформе, которой мы могли бы впоследствии поделиться и с другими брендами», — заявил топ-менеджер. Впрочем, окончательное решение о переводе купе на электротягу пока не принято.