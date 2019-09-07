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12:00

Porsche Cayman может перейти на электротягу

Купе нового поколения станет второй электрической моделью «Порше»

После выхода долгожданного электроседана Taycan в Porsche задумались о разработке лёгкого и компактного спорткупе с электрической силовой установкой.

В Цуффенхаузене вынашивают идею построить чистокровное спортивное купе с электрической силовой установкой вместо традиционного ДВС. Как сообщает Auto Express со ссылкой на заместителя председателя правления немецкого автопроизводителя Лутца Мешке, перевести легендарный 911 на электротягу было бы слишком радикальным решением, в то время как младшее семейство 718 отлично подходит для этой цели.

По словам Мешке, соответствующая идея уже обсуждается с инженерами Porsche, равно как и возможные варианты конструкции подобной модели. «Это была бы отличная перспектива для модели 718. Проект может быть основан на совершенно новой платформе, которой мы могли бы впоследствии поделиться и с другими брендами», заявил топ-менеджер. Впрочем, окончательное решение о переводе купе на электротягу пока не принято.