761 сила, 2,8 секунды до сотни и 450 километров без подзарядки: раскрыт Porsche Taycan

В основе Taycan лежит архитектура PPE (Premium Platform Electric), предназначенная для моделей с электрическими силовыми установками. Пока представлены только самые мощные модификации лифтбека: Turbo и Turbo S. Первая оснащается 680-сильной силовой установкой, а вторая – 761-сильной (1050 Нм). В состав силовой установки обеих версий входит двухступенчатая трансмиссия, смонтированная на задней оси. Двигатели машин питаются от литий-ионной батареи емкостью 93,4 киловатт-часа.
Базовая машина набирает сотню за 3,2 секунды. Ее запас хода – 450 километров. Топовый Taycan Turbo S разгоняется до ста километров в час за 2,8 секунды, а на одной зарядке может проехать 412 километров. Максимальная скорость обеих модификаций одинаковая – 260 километров в час.
Porsche Taycan — первый серийный автомобиль, оборудованный электросистемой с напряжением 800 вольт. Зарядить батарею электрокара можно как от терминала переменного (11 киловатт), так и постоянного тока мощностью до 270 киловатт. Пять минут подключения обеспечат 100 километров пробега, до 80 процентов аккумулятор наполнится за 22,5 минуты.
Мехатронику Taycan контролирует «центральная нервная система» Porsche 4D Chassis Control: данные с датчиков трехкамерной пневмоподвески, адаптивных амортизаторов, электромеханических стабилизаторов и системы контроля вектора тяги обрабатываются и анализируются в режиме реального времени. Предусмотрено пять ездовых режимов: Range (экономит заряд батареи), Normal, Sport, Sport Plus и Individual для персонализированной настройки автомобиля.
В салоне у Taycan установлены сразу пять экранов. Это изогнутый 16,8-дюймовый дисплей виртуальной приборной панели со шкалой используемой мощности, экран мультимедийной системы диагональю 10,9 дюймов и еще один, 8,4-дюймовый, который вмонтирован в центральную консоль. Также предлагается установить два опциональных дисплея: для переднего пассажира и пассажиров второго ряда.
В списке доступного оснащения модели указаны умный голосовой помощник, который активируется фразой «Hey, Porsche», а опционально можно заказать полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску, активную аэродинамику и углерод-керамические тормоза. При этом, по словам Porsche, до 90 процентов торможений будет реализовываться электромоторами, которые рекуперируют до 265 киловатт энергии — гидравлическая система будет вступать в работу только в исключительных случаях.
По данным сайта Autobahn, цены на Taycan в Нидерландах будут начинаться от 157 100 евро (11,5 миллиона рублей) за версию Turbo и от 191 000 евро (14 миллионов рублей) за Turbo S.