761 сила, 2,8 секунды до сотни и 450 километров без подзарядки: раскрыт Porsche Taycan

В списке доступного оснащения модели указаны умный голосовой помощник, который активируется фразой «Hey, Porsche», а опционально можно заказать полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску, активную аэродинамику и углерод-керамические тормоза. При этом, по словам Porsche, до 90 процентов торможений будет реализовываться электромоторами, которые рекуперируют до 265 киловатт энергии — гидравлическая система будет вступать в работу только в исключительных случаях.

По данным сайта Autobahn, цены на Taycan в Нидерландах будут начинаться от 157 100 евро (11,5 миллиона рублей) за версию Turbo и от 191 000 евро (14 миллионов рублей) за Turbo S.