Китайцы начали продажи электрокроссовера с запасом хода больше, чем у «Теслы»

Aion LX базируется на специальной модульной платформе GAC для электромобилей, достигает в длину 4786 миллиметров при колёсной базе в 2920 миллиметров. Базовые версии кроссовера оснащаются 184-сильным электромотором, приводящим в движение передние колёса. Запас хода по циклу NEDC варьируется от 503 до 520 километров.
Более производительный электромотор развивает 204 лошадиные силы и сочетается с ёмким аккумулятором, позволяющим автономно двигаться на расстояние до 650 километров. Флагманская модификация полноприводная, оборудована двумя электродвигателями с суммарной мощностью в 408 лошадиных сил и может проехать без подзарядки до 600 километров по циклу NEDC. Для сравнения максимально автономные модели Tesla способны проезжать на одной зарядке 500-600 километров.
Уже в базовой комплектации китайский кроссовер комплектуется виртуальной приборной панелью и экраном медиасистемы диагональю по 12,3-дюйма а-ля «мерседесовский» комплекс MBUX. Самые дорогие Aion LX оснащаются электроприводами передних кресел, панорамной крышей и камерами кругового обзора.
Цены на новинку в Поднебесной с учётом субсидий варьируются от 250 до 300 тысяч юаней (около 2,3-2,8 миллионов рублей по текущему курсу). Концерн GAC предлагает покупателям сэкономить, заплатив только за автомобиль и взяв аккумуляторную батарею в аренду. Первые электрокары Aion LX появятся у клиентов через месяц.