Китайцы начали продажи электрокроссовера с запасом хода больше, чем у «Теслы»

Более производительный электромотор развивает 204 лошадиные силы и сочетается с ёмким аккумулятором, позволяющим автономно двигаться на расстояние до 650 километров. Флагманская модификация полноприводная, оборудована двумя электродвигателями с суммарной мощностью в 408 лошадиных сил и может проехать без подзарядки до 600 километров по циклу NEDC. Для сравнения максимально автономные модели Tesla способны проезжать на одной зарядке 500-600 километров.