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23:59

Китайцы начали продажи электрокроссовера с запасом хода больше, чем у «Теслы»

Вседорожник Aion LX сможет проехать без подзарядки 650 километров

© GAC
Китайская фирма GAC начала принимать заявки на новый электрический кроссовер Aion LX. Электрокар по размерам сравним с Hyundai Santa Fe текущего поколения, может похвастать богатым оснащением, гаммой электромоторов мощностью от 184 до 408 лошадиных сил и запасом хода от 503 до 650 километров.

Aion LX базируется на специальной модульной платформе GAC для электромобилей, достигает в длину 4786 миллиметров при колёсной базе в 2920 миллиметров. Базовые версии кроссовера оснащаются 184-сильным электромотором, приводящим в движение передние колёса. Запас хода по циклу NEDC варьируется от 503 до 520 километров.

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Более производительный электромотор развивает 204 лошадиные силы и сочетается с ёмким аккумулятором, позволяющим автономно двигаться на расстояние до 650 километров. Флагманская модификация полноприводная, оборудована двумя электродвигателями с суммарной мощностью в 408 лошадиных сил и может проехать без подзарядки до 600 километров по циклу NEDC. Для сравнения максимально автономные модели Tesla способны проезжать на одной зарядке 500-600 километров.

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Уже в базовой комплектации китайский кроссовер комплектуется виртуальной приборной панелью и экраном медиасистемы диагональю по 12,3-дюйма а-ля «мерседесовский» комплекс MBUX. Самые дорогие Aion LX оснащаются электроприводами передних кресел, панорамной крышей и камерами кругового обзора.

Цены на новинку в Поднебесной с учётом субсидий варьируются от 250 до 300 тысяч юаней (около 2,3-2,8 миллионов рублей по текущему курсу). Концерн GAC предлагает покупателям сэкономить, заплатив только за автомобиль и взяв аккумуляторную батарею в аренду. Первые электрокары Aion LX появятся у клиентов через месяц.

Источник: autohome.com.cn