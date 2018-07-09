Toyota Land Cruiser 70 превратили в электрокар для шахт

Австралийская компания Voltra построила электрический внедорожник на базе старого «Лэнд Крузера». Автомобиль подготовлен по заказу горнодобывающей корпорации BHP – его планируется использовать на урановом месторождении в южной части Австралии.

Автомобиль построен на базе грузовичка Toyota Land Cruiser 79 с одинарной кабиной. Машина лишилась 4,5-литровой дизельной «восьмерки» и коробки передач – их место заняла электрическая силовая установка. В ее состав входит 90-сильный электромотор (в пике он может выдавать до 141 силы) и комплект литий-ионных батарей емкостью 42,2 киловатт-часа.

«Лэнд Крузер» сохранил фирменный полный привод. При этом автомобиль получил систему рекуперации энергии при торможении.

Автомобиль будут тестировать в рамках пилотной программы по снижению уровня вредных веществ в шахтах и на производстве. Если машина окажется достаточно удобной и надежной, то компания BHP может заказать постройку целого автопарка подобных электрокаров.

В Voltra утверждают, что парк таких электромобилей сможет снизить затраты компании на 10-20 процентов.