Dyson решил выпустить три электрические модели. И отказаться от инновационных батарей

Линейка электромобилей Dyson будет состоять из трех моделей. При этом самая первая из них станет для производителя пылесосов «пробным камнем»: тираж будет небольшим, а ее выпуск должен научить фирму, как взаимодействовать с новыми для себя поставщиками и ориентироваться в автобизнесе. Об этом сообщает The Financial Times.

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Ранее предполагалось, что электромобили «Дайсона» будут комплектоваться твердотельными аккумуляторами, разработкой которых компания намерена заниматься самостоятельно. Однако для первой модели их предлагать не планируется.

В конце прошлого года компанию покинула Энн-Мари Сестри, руководившая направлением по созданию этого типа батарей. Она присоединилась к «Дайсону» после того, как им за 90 миллионов долларов была приобретена ее фирма по производству аккумуляторов Sakti3. Связаны ли эти события, – уход Сестри и пересмотр сроков запуска подобных батарей в серию – точно неизвестно. Тем не менее, Dyson все же рассчитывает использовать твердотельные аккумуляторы на последующих моделях.

О том, что производитель пылесосов планирует заняться выпуском электромобилей стало известно в сентябре прошлого года. Тогда основатель марки сэр Джеймс Дайсон заявил, что компания работает над машиной уже почти три года. Фирма намерена делать все самостоятельно, не отдавая разработку и производство на аутсорс, а также не пользуясь готовыми решениями (по крайней мере, что касается ключевых компонентов автомобиля) других фирм.

Дайсон вложит в проект два миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма будет потрачена на разработку самой машины и запуск в серию твердотельных батарей.

Ожидается, что на конвейер машина Dyson встанет к 2020 году. Тираж первой модели составит около 10 тысяч экземпляров.

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