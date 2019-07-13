Lexus скоро покажет концепт первого электромобиля

О концепте пока мало что известно: ходят слухи, что он будет представлять собой не особо крупный автомобиль, силуэтом похожий на хэтчбек. Разумеется, первый электрокар марки будет щеголять фирменным стилем Lexus, но говорят, что решётка радиатора при этом станет ещё крупнее. Технические подробности или мощность остаются загадкой.