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16:00

Lexus скоро покажет концепт первого электромобиля

Премьера состоится на Токийском автосалоне

Японская компания Lexus готовится к дебюту первого в истории марки электрокара: его концепт покажут в конце октября нынешнего года на автосалоне в Токио.
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О концепте пока мало что известно: ходят слухи, что он будет представлять собой не особо крупный автомобиль, силуэтом похожий на хэтчбек. Разумеется, первый электрокар марки будет щеголять фирменным стилем Lexus, но говорят, что решётка радиатора при этом станет ещё крупнее. Технические подробности или мощность остаются загадкой.

Скорее всего, будущий электрический «Лексус» получит постоянный полный привод, реализованный при помощи электромоторов в каждом из колёс. К 2025 году Toyota и Lexus планируют выпустить в общей сложности 10 принципиально новых моделей с электрическими силовыми установками.

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