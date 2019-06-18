Lexus поделился первой фотографией обновленного GX

Двигатель остался прежним – «восьмерка» объемом 4,6 литра и мощностью 301 лошадиная сила. Он работает в паре с 6-диапазонным «автоматом» и полным приводом c блокировкой дифференциала.

О ценах на новинку в компании пока не рассказали. Текущая версия Lexus GX на российском рынке стоит от 4 612 000 рублей за стандартную комплектацию и от 4 751 000 рублей за исполнение Executive Sport 5S.