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16:07

Lexus поделился первой фотографией обновленного GX

Дизайн большого внедорожника стал более современным

Внедорожник Lexus GX пережил рестайлинг впервые за пять лет. Внешний вид модели привели в соответствие с нынешним корпоративным стилем бренда.
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Главное отличие от дореформенного GX – это новая радиаторная решетка с узором, составленным из многочисленных L-образных элементов, а также модернизированная оптика с аналогичным рисунком. Кроме того, внедорожник уже в «базе» оснастили современными системами безопасности Lexus Safety System+ (адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом и функция распознавания дорожных знаков) и парой дополнительных USB-разъемов.

Через некоторое время после публикации новости пресс-служба Lexus поделилась дополнительными фотографиями модели.

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Для внедорожника предложат несколько вариантов оформления спортивный Sport Design Package с 19-дюймовыми черными дисками и особым обвесом, а также внедорожную версию Off-Road Package. Последняя включает дополнительную защиту топливного бака, камеры кругового обзора и систему Multi-Terrain Select, позволяющую выбрать режим работы агрегатов в зависимости от дорожного покрытия.

Двигатель остался прежним «восьмерка» объемом 4,6 литра и мощностью 301 лошадиная сила. Он работает в паре с 6-диапазонным «автоматом» и полным приводом c блокировкой дифференциала.

О ценах на новинку в компании пока не рассказали. Текущая версия Lexus GX на российском рынке стоит от 4 612 000 рублей за стандартную комплектацию и от 4 751 000 рублей за исполнение Executive Sport 5S.

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