Электрокроссовер Evolute i-Jet за 5,2 миллиона рублей исчез из продажи в России

Модель вышла на российский рынок весной 2024 года. На старте продаж i-Jet предлагался по цене 6,92 млн рублей без учета специальных предложений. К началу 2026 года стоимость автомобиля снизилась до 5,27 млн рублей, однако это не помогло сохранить его в модельной линейке.

Evolute i-Jet, выпускался на липецком автозаводе, он оборудован 585-сильной электрической установкой. При разгоне до «сотни» за четыре секунды запас хода модели составляет около 480 км.

В список опций электромобиля входит цифровая приборная панель, передние сиденья с функциями подогрева, массажа и вентиляции, а также отделка салона искусственной кожей.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.