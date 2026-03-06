Электромобиль «Атом» сможет работать в такси

Этот перечень формируется на основании федерального закона № 580-ФЗ, который с 1 марта 2026 года устанавливает обязательные требования по локализации автомобилей для работы в такси.

Согласно закону, автомобиль может быть допущен к перевозкам при выполнении одного из двух условий: либо он набирает не менее 3,2 тыс. баллов за локализацию, либо произведен в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

В АО «Кама» отметили, что их электромобиль будет соответствовать третьему, особому пути, предусмотренному законодателями, — как «флагманский высоколокализованный отечественный электромобиль». Это позволяет включить «Атом» в перечень без дополнительных условий.

Накануне Минпромторг актуализировал список автомобилей, уже соответствующих новым требованиям. В него вошли несколько десятков моделей, включая различные версии Lada, «Москвич» (в том числе новые М70 и М90), Sollers, Evolute и Voyah. После старта серийного производства к этому списку присоединится и «Атом».

