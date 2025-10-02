Электромобили Eonyx: бюджетный выбор для бизнеса и городских поездок

Их технические возможности довольно скромны: запас хода составляет около 100 километров, максимальная скорость достигает 80 километров в час, а для полной зарядки аккумулятора от бытовой розетки потребуется до 8 часов. По российской классификации такие модели относятся к тяжёлым квадрициклам категории L7, а не к обычным легковым автомобилям. В линейку Eonyx входят три модели: двухместный кроссовер M2 стоимостью от 840 тысяч рублей, пикап Profi Pickup от 890 тысяч рублей и фургон Profi Cargo от 990 тысяч рублей.

Основными покупателями, по мнению эксперта, станут корпоративные клиенты — службы доставки, курьерские службы и малый бизнес, для которых важны малые габариты и невысокая цена. Также эти электрокары могут заинтересовать частных владельцев в крупных городах, ищущих бюджетный вариант для коротких поездок. Наибольший спрос прогнозируется для фургона Profi Cargo, так как бизнесу проще обосновать приобретение коммерческого электромобиля.