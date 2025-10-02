Электромобили Eonyx: бюджетный выбор для бизнеса и городских поездок

Электромобили Eonyx: бюджетный выбор для бизнеса и городских поездокУспех проекта, по мнению эксперта, будет зависеть от качества сборки, уровня сервисного обслуживания и маркетинговой стратегии
Их технические возможности довольно скромны: запас хода составляет около 100 километров, максимальная скорость достигает 80 километров в час, а для полной зарядки аккумулятора от бытовой розетки потребуется до 8 часов. По российской классификации такие модели относятся к тяжёлым квадрициклам категории L7, а не к обычным легковым автомобилям. В линейку Eonyx входят три модели: двухместный кроссовер M2 стоимостью от 840 тысяч рублей, пикап Profi Pickup от 890 тысяч рублей и фургон Profi Cargo от 990 тысяч рублей.
Основными покупателями, по мнению эксперта, станут корпоративные клиенты — службы доставки, курьерские службы и малый бизнес, для которых важны малые габариты и невысокая цена. Также эти электрокары могут заинтересовать частных владельцев в крупных городах, ищущих бюджетный вариант для коротких поездок. Наибольший спрос прогнозируется для фургона Profi Cargo, так как бизнесу проще обосновать приобретение коммерческого электромобиля.
Цена, не превышающая 1 миллион рублей, является главным преимуществом Eonyx на фоне немногочисленных российских конкурентов, таких как Evolute или моделей «Моторинвеста». «Стоимость до миллиона рублей – это не столько маркетинговый ход, сколько вынужденная стратегия: она компенсирует слабые технические характеристики и стимулирует к решению о покупке. Если Eonyx удастся доказать работоспособность в городских условиях и обеспечить сервис, то цена может стать ключевым конкурентным преимуществом», — заявила эксперт.
Важным стимулом для покупателей может стать государственная поддержка. С сентября этого года электромобили Eonyx вошли в программу субсидирования «Электромобиль». При оформлении лизинга можно получить субсидию в размере до 35% от стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей, которая направляется на уплату первоначального взноса.