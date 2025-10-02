На рынок выходит электрокроссовер Mitsubishi Eclipse Cross

В основе новинки — специальная электрическая архитектура CMF-EV. Во внешнем облике автомобиля легко узнается фирменный стиль бренда — передняя часть выполнена в фирменной концепции Dynamic Shield, а на задней можно увидеть элементы, стилизованные под шестиугольники, в рамках идеи Hexagonal Stability. Модель устанавливает колёса диаметром 20 дюймов, причем в дизайне их дисков обыграна характерная треугольная форма логотипа Mitsubishi.

Кроссовер оснащён электромотором, выдающим 160 киловатт мощности и 300 ньютон-метров крутящего момента, и тяговой батареей ёмкостью 87 киловатт-часов, которой, по оценкам производителя, хватит на 600 километров по методике WLTP. Автомобиль поддерживает как стандартную зарядку мощностью до 22 киловатт, так и быструю, где мощность может достигать 150 киловатт. В планах компании на 2026 год значится выпуск более доступной версии с уменьшенным запасом хода.