Экипаж Романа Русинова выиграл гонку в Монце

Экипаж российского гонщика Романа Русинова одержал победу на втором этапе «Европейской серии Ле-Ман» — четырехчасовой гонке в Монце. Это произошло всего через неделю после их триумфа на гонке чемпионата WEC в Спа.

Стартовал Русинов удачно: начав с третьей позиции, уже на первом круге он смог выйти на второе место. Сразу борьбы с лидером не получилось: англичанин Бен Хенли (№21, DragonSpeed) был очень быстр. «Его команда использует шины Michelin, а у нас Dunlop. Я предпочел не ввязываться в борьбу — позже я все равно вышел в лидеры» — объяснял потом Русинов. Затянувшийся первый пит-стоп отбросил Русинова далеко назад: из-за «пробки» на пит-лейне механикам пришлось вручную разворачивать его болид на особых тележках, на что ушло около полуминуты. Но россиянин и его партнеры — французы Андреа Пиццитола и Жан-Эрик Вернь — смогли отыграть потери.

Сразу после старта: борьба в первой шикане. Лидирует Бен Хенли (№21) из команды DragonSpeed, сразу за ним Роман Русинов (№26) из G-Drive Racing

Благодаря высокому темпу и малому количеству пит-стопов (пять остановок против шести-семи у большинства соперников) экипажу российской команды удалось вырваться на лидирующую позицию, и болид Oreca 07 Жан-Эрика Верня пересек финишную черту с впечатляющим полуминутным отрывом от ближайших соперников из команды TDS Racing (№33).

Экипаж команды United Autosports под номером 22, также претендовавший на подиум, и даже в какой-то момент возглавлявший гонку, был отброшен назад штрафом, и в итоге «бронзу» взяли гонщики коллектива IDEC Sport (№28).

1/2 2/2 Что-то пошло не так: на заднем плане видно Porsche 911 RSR Джанлуки Рода, развернувшийся после столкновения с прототипом Ligier Франческо Драконе На снимке запечатлен пит-стоп в команде G-Drive Racing с заменой колес и сменой гонщиков

В гонке также выступал экипаж российской команды SMP Racing на прототипе итальянской фирмы Dallara. Виктор Шайтар, Егор Оруджев и Матевос Исаакян не смогли финишировать из-за технических неполадок. Шайтар стартовал с двенадцатого места и смог подняться на четвертую позицию, но занявший его место за рулем Оруджев был вынужден вернуться в боксы из-за неполадки в системе охлаждения. В итоге команда приняла решение не продолжать заезд.

Для полностью российского экипажа Виктора Шайтара, Егора Оруджева и Матевоса Исаакяна гонка продолжалась недолго и закончилась в боксах

Четырехчасовая гонка запомнилась частым и долгим вмешательством автомобилей безопасности: за первую половину они выезжали на трассу трижды, а в общей сложности гонку нейтрализовали четырежды. В первый раз сейфети-кар выехал всего через 16 минут после старта, когда вылетел болид Oreca француза Александра Куно (№39, Graff): чтобы починить отбойник, потребовалось двадцать минут.

Вместе с болидами «топовой» категории LMP2 в заездах Европейской серии Ле-Ман участвуют недорогие прототипы младшего класса LMP3 и «серийные» машины категории GTE. В классе LMP3 заезд завершился победой голландца Кая ван Берло и итальянца Джорджо Мондини на машине Ligier.

Под номером 11 — болид Ligier победителей гонки в классе LMP3 Кая ван Берло и Джорджо Мондини

Их соперники из американской команды United Autosports (№20, Джон Фальб и Шон Рейхалл) потеряли время из-за прокола, вызванного столкновением с машиной старшей категории. А немцу Мартину Хиппе, претендовавшему на победу, пришлось на поледних кругах заезжать в боксы для дозаправки: в результате они с поляком Якубом Смиховски заняли четвертое место.

В этом сезоне в ELMS в младшей категории LMP3 выступают экс-«формулисты» Алексей Чуклин и Данил Проненко вместе с Тимуром Богуславским, ранее ездившим в кузовных гонках

В этом же классе выступали казанец Тимур Богуславский, киевлянин Алексей Чуклин и Данил Проненко из Евпатории. Их болид Ligier пересек финишную черту на шестой позиции.

Среди спорткаров категории GTE первым на финиш пришло купе Ferarri 488 GTE под номером 55 команды Spirit of Race (под этим псевдонимом скрывается итальянский коллектив AF Corse). На высшую ступень пьедестала поднялись британцы Дункан Кэмерон и Аарон Скотт вместе с ирландцем Мэттом Гриффином.

Жан-Эрик Вернь подвозит своих коллег по экипажу к подиуму: c российским флагом Роман Русинов, справа от него — Андреа Пиццитола

Следующий этап серии ELMS состоится 22 июля на австрийском автодроме Red Bull Ring, но до этого Роману Русинову с коллегами по команде предстоит самый важный старт сезона: 16-17 июня они примут участие в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».