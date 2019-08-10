Lincoln Элвиса Пресли продадут на аукционе вместе с «вековой пылью»

В описании дома mecum сказано, что лимузин был подарен на свадьбу Элвису Пресли его менеджером Томом Паркером в 1967 году. От обычных «Линкольнов» того времени автомобиль Пресли отличается наличием кондиционера, гидроусилителя руля, электростеклоподъёмников, передних сидений с электроприводом и автоматической антенны.

После смерти певца лимузин несколько лет простоял без движения, пока не был куплен бизнесменом Джеймсом Петроццини в начале 1980-х. Петроццини за машиной не ухаживал, а в какой-то момент и вовсе поставил в гараж. Lincoln легенды рок-н-ролла провёл в ангаре не один десяток лет, пока наследники Петроццини не решили расстаться с раритетом.