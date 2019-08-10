Lincoln Элвиса Пресли продадут на аукционе вместе с «вековой пылью»

В описании дома mecum сказано, что лимузин был подарен на свадьбу Элвису Пресли его менеджером Томом Паркером в 1967 году. От обычных «Линкольнов» того времени автомобиль Пресли отличается наличием кондиционера, гидроусилителя руля, электростеклоподъёмников, передних сидений с электроприводом и автоматической антенны.
После смерти певца лимузин несколько лет простоял без движения, пока не был куплен бизнесменом Джеймсом Петроццини в начале 1980-х. Петроццини за машиной не ухаживал, а в какой-то момент и вовсе поставил в гараж. Lincoln легенды рок-н-ролла провёл в ангаре не один десяток лет, пока наследники Петроццини не решили расстаться с раритетом.
Перед продажей автомобиль не будут мыть: цена химчистки и мойки не включена в стоимость лота.
Хотя бывший Lincoln Элвиса в плачевном состоянии, у аукционного дома есть козыри — копии регистрационного свидетельства на машину с подписью самого Пресли и «именные» номерные знаки 1-ELVIS, закреплённые за штатом Теннесси. Благодаря этим документам цена автомобиля может существенно вырасти.
За свою недолгую жизнь Элвис Пресли был владельцем более 100 машин. Некоторые автомобили входят в экспозицию музея музыканта в Мемфисе, некоторые разошлась по частным коллекциям. В 2011 году стать обладателем лимузина Элвиса можно было всего кратно дешевле — за аутентичный Cadillac Fleetwood 1955 года со всеми подтверждающими документами просили от 100 до 150 тысяч долларов.