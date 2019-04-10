Посмотрите, как новый Range Rover Evoque разбивают на краш-тестах

У экспертов Euro NCAP почти не возникло претензий к «Эвоку». Защиту груди водителя и задних пассажиров при фронтальном ударе о деформируемый барьер и по всей ширине кузова оценили как «достаточную», при этом автомобиль также обеспечивает должную безопасность при боковом ударе. Единственное замечание к кроссоверу – это «низкая» защита задних пассажиров от хлыстовых травм при ударе автомобиля сзади.
Ранее Euro NCAP протестировала Range Rover Velar, который заработал 35,5 балла (или 93 процента от максимально возможного результата). Итоговая оценка – пять звезд из пяти возможных.
Максимальные оценки среди кроссоверов сейчас принадлежат Volvo XC60 – 37,2 балла (98 процентов от максимального результата), Seat Tarraco – 37,1 балла (97 процентов), Alfa Romeo Stelvio – 37 баллов (97 процентов) и VW Arteon – 36,8 балла (96 процентов).
В России новый «Эвок» появился в апреле. Цены на модель начинаются от 2 929 000 рублей.