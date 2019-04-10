Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:05

Посмотрите, как новый Range Rover Evoque разбивают на краш-тестах

Кроссовер получил пять звезд за защиту пассажиров

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тест кроссовера Range Rover Evoque нового поколения. Автомобиль получил максимальную оценку в пять звезду, заработав 36 баллов за защиту пассажиров при фронтальном ударе. Это самый высокий результат среди всех существующих моделей Jaguar и Land Rover.
Загрузка...

У экспертов Euro NCAP почти не возникло претензий к «Эвоку». Защиту груди водителя и задних пассажиров при фронтальном ударе о деформируемый барьер и по всей ширине кузова оценили как «достаточную», при этом автомобиль также обеспечивает должную безопасность при боковом ударе. Единственное замечание к кроссоверу – это «низкая» защита задних пассажиров от хлыстовых травм при ударе автомобиля сзади.

Загрузка...

Ранее Euro NCAP протестировала Range Rover Velar, который заработал 35,5 балла (или 93 процента от максимально возможного результата). Итоговая оценка – пять звезд из пяти возможных.

Максимальные оценки среди кроссоверов сейчас принадлежат Volvo XC60 37,2 балла (98 процентов от максимального результата), Seat Tarraco 37,1 балла (97 процентов), Alfa Romeo Stelvio – 37 баллов (97 процентов) и VW Arteon – 36,8 балла (96 процентов).

Самые небезопасные автомобили: машины, получившие самые низкие оценки в истории Euro NCAP

В России новый «Эвок» появился в апреле. Цены на модель начинаются от 2 929 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...