Посмотрите, как новый Range Rover Evoque разбивают на краш-тестах

У экспертов Euro NCAP почти не возникло претензий к «Эвоку». Защиту груди водителя и задних пассажиров при фронтальном ударе о деформируемый барьер и по всей ширине кузова оценили как «достаточную», при этом автомобиль также обеспечивает должную безопасность при боковом ударе. Единственное замечание к кроссоверу – это «низкая» защита задних пассажиров от хлыстовых травм при ударе автомобиля сзади.