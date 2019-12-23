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12:41

Электрический пикап Lordstown Endurance получит мотор-колеса

Стоимость грузовичка составит около 52 тысяч долларов

Алексей Носаченко
Американская Lordstown Motors поделилась информацией об электрическом пикапе Endurance. Его будут выпускать на бывшем заводе General Motors в Лордстауне, штат Огайо, с конца 2020 года.

Батарейный Lordstown Endurance в компании называют первым коммерческим автомобилем с четырьмя мотор-колесами. Подобная схема так до сих пор и не нашла массового применения, хотя попытки неоднократно предпринимались. Среди преимуществ вынесенных за пределы кузова электромоторов: меньше подвижных деталей и более точная дозировка момента на каждом колесе.

В сумме силовая установка пикапа будет выдавать 608 лошадиных сил. Заявленный запас хода — минимум 322 километра. Батарею можно будет наполнить до 95 процентов за 10 часов от переменного тока и за 0,5–1,5 часа от постоянного. Максимальная скорость Endurance составит 128 километров в час.

В Lordstown Motors пикап сравнивают с Ford F-150 Lariat 4WD, стоимость владения которым, при сопоставимой цене в 52 000 долларов (3,24 миллиона рублей), окажется на 19 тысяч долларов выше. При этом учитываются расходы на топливо и ремонт в течение пяти лет, а также федеральный кредит в 7500 долларов при покупке электромобиля.