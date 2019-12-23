Электрический пикап Lordstown Endurance получит мотор-колеса

Батарейный Lordstown Endurance в компании называют первым коммерческим автомобилем с четырьмя мотор-колесами. Подобная схема так до сих пор и не нашла массового применения, хотя попытки неоднократно предпринимались. Среди преимуществ вынесенных за пределы кузова электромоторов: меньше подвижных деталей и более точная дозировка момента на каждом колесе.

В сумме силовая установка пикапа будет выдавать 608 лошадиных сил. Заявленный запас хода — минимум 322 километра. Батарею можно будет наполнить до 95 процентов за 10 часов от переменного тока и за 0,5–1,5 часа от постоянного. Максимальная скорость Endurance составит 128 километров в час.