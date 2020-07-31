Nissan предложил оплачивать парковку электричеством

Превращать электромобили в своего рода возобновляемые источники энергии Nissan начал достаточно давно — Leaf, к примеру, умеет не только брать, но и отдавать электричество с 2011 года. Все это в конечном счете должно привести к уменьшению вредных выбросов. Экологическая составляющая заложена и в самом Nissan Pavilion, который не выбрасывает в атмосферу ни грамма углекислого газа — вся энергосеть центра работает на солнечных батареях и гидроэнергии. Даже оборудование и освещение находящегося на территории ресторанчика Nissan Chaya Cafe подключено к батареям электрокара Leaf. Таким в компании видят социум ближайшего будущего

Здесь посетителям предлагается больше узнать о преимуществах батарейных машин, погрузиться в мир виртуальных уличных гонок (на электромобилях, конечно же) и прокатиться на кроссовере Nissan Ariya.