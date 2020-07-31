Nissan предложил оплачивать парковку электричеством

Интерактивный центр Nissan Pavilion — это 10 000 квадратных метров выставочных площадей, на которых компания представляет экспериментальные решения в области электроэнергетики, автопилота и электромобильности будущего. Одна из инновационных технологий, демонстрирующих возможные варианты интеграции батарейных машин в жизнь общества, — оплата парковки не деньгами, а электроэнергией. Испытать её владельцы электромобилей Nissan смогут уже с завтрашнего дня.
Превращать электромобили в своего рода возобновляемые источники энергии Nissan начал достаточно давно — Leaf, к примеру, умеет не только брать, но и отдавать электричество с 2011 года. Все это в конечном счете должно привести к уменьшению вредных выбросов. Экологическая составляющая заложена и в самом Nissan Pavilion, который не выбрасывает в атмосферу ни грамма углекислого газа — вся энергосеть центра работает на солнечных батареях и гидроэнергии. Даже оборудование и освещение находящегося на территории ресторанчика Nissan Chaya Cafe подключено к батареям электрокара Leaf. Таким в компании видят социум ближайшего будущего
Здесь посетителям предлагается больше узнать о преимуществах батарейных машин, погрузиться в мир виртуальных уличных гонок (на электромобилях, конечно же) и прокатиться на кроссовере Nissan Ariya.
Еще в 2018-м Nissan анонсировал проект The Reborn Light, реализуемый его дочерней фирмой 4R Energy Corporation. В рамках инициативы компания предложила запитать уличные фонари от старых тяговых батарей. Кроме того, производитель договорился с властями нескольких муниципалитетов Японии, чтобы экстренные службы использовали «Лифы» в роли передвижных генераторов на случай природных катастроф.