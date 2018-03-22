Аккумуляторы будут питать фонари, не связанные с основной энергосетью

Пульс

Старые батареи Nissan Leaf приспособят для уличного освещения

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22 марта 2018

Старые батареи от электрокаров Nissan Leaf будут использовать для питания уличных фонарей. Проект The Reborn Light, реализуемый компанией Nissan и ее дочерней фирмой 4R Energy Corporation, станет частью программы восстановления японского поселка Намиэ, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году.

Для этого компании создали новый тип уличного освещения, которое работает отдельно от основной электросети. Днем фонари накапливают энергию с помощью солнечных батарей и хранят ее в отработанных аккумуляторах. Преимуществом такого решения в компаниях называют возможность дальнейшего использования списанных батарей без необходимости их утилизации.

Тестирование прототипа фонаря состоится 26 марта текущего года на фабрике 4R Energy в Намиэ. Полномасштабное развертывание системы запланировано на начало апреля.

В январе текущего года Nissan представил первое коммерческое решение в области бытовых систем хранения энергии. Платформа Nissan Energy Solar состоит из солнечных панелей, модуля хранения энергии xStorage Home и системы управления, контролирующей процесс накопления и расходования энергии.

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