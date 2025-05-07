«Автотор» показал электрокары новой марки Eonyx

В Китае такие машинки часто используют для ежедневных поездок по городу. У нас их хотят видеть в службах доставки, рекреационных зонах и на территориях санаторно-курортных комплексов. Сборка электрокаров Eonyx начнется до конца 2025 года, и со временем «Автотор» хочет локализовать все основные компоненты. В планах указан выпуск до 50 тысяч автомобилей в год, но цен пока нет. В КНР мини-кары стоят около 4 тысяч долларов, что соответствует 320 тысячам рублей.