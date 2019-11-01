В России перестали выдавать бумажные ПТС

Ранее коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по инициативе Белоруссии приняла решение продлить возможность оформления бумажных ПТС до 1 ноября 2020 года. Однако Россия уже была готова к переходу, а потому он осуществился в этом году. Остальные государства, входящие в Евразийский экономический союз, откажутся от паспортов транспортных средств на бумаге только через год.

Эксперты предполагают, что выдача электронных паспортов может сказаться на стоимости автомобилей. Дело в том, что бумажный документ выдавался бесплатно, а за ЭПТС придется платить. Эти издержки автопроизводители могут включить в цену машины.