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14:52

В России перестали выдавать бумажные ПТС

С 1 ноября документ начали оформлять только в цифровом виде

© pixabay.com
В России завершился переход на электронные паспорта транспортных средств. С пятницы, 1 ноября, этот документ перестали оформлять в бумажном виде, при этом обязательный обмен бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрен.

Ранее коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по инициативе Белоруссии приняла решение продлить возможность оформления бумажных ПТС до 1 ноября 2020 года. Однако Россия уже была готова к переходу, а потому он осуществился в этом году. Остальные государства, входящие в Евразийский экономический союз, откажутся от паспортов транспортных средств на бумаге только через год.

Эксперты предполагают, что выдача электронных паспортов может сказаться на стоимости автомобилей. Дело в том, что бумажный документ выдавался бесплатно, а за ЭПТС придется платить. Эти издержки автопроизводители могут включить в цену машины.

Первые ЭПТС оформили в стране еще в 2018 году. По состоянию на сегодняшний день выдано уже более 50 тысяч паспортов в цифровом формате, причем всего месяц назад эта цифра составляла 8,4 тысячи штук.

Источник: РИА «Новости»