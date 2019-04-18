Спецверсия Mercedes-Benz EQC напомнила о первом автомобиле с ДВС

От обычного Mercedes-Benz EQC версия Edition 1886 отличается полностью черной решеткой радиатора, черными эмблемами и 20-дюймовыми колесами с черными акцентами. Цвет кузова может быть только один — серебристый металлик High-tech Silver. В салоне электрокроссовера появились новые кресла с комбинированной обивкой из искусственной кожи и микрофибры, специальная табличка на центральной консоли и особые элементы декора. В «базе» EQC Edition 1886 оснащается аудиосистемой Burmester и функцией Energizing Coach с несколькими программами релаксации, подобранными в зависимости от информации, полученной от бортовых систем автомобиля.