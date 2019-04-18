Спецверсия Mercedes-Benz EQC напомнила о первом автомобиле с ДВС

Цифра в названии спецверсии кроссовера отсылает к важной дате в истории автомобилестроения и марки Mercedes-Benz в частности. Именно в 1886 году Карл Бенц получил патент на первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания — Benz Patent-Motorwagen. Линейка EQ знаменует приход новой эры и, как уверены в компании, совершит революцию в «персональной мобильности».
От обычного Mercedes-Benz EQC версия Edition 1886 отличается полностью черной решеткой радиатора, черными эмблемами и 20-дюймовыми колесами с черными акцентами. Цвет кузова может быть только один — серебристый металлик High-tech Silver. В салоне электрокроссовера появились новые кресла с комбинированной обивкой из искусственной кожи и микрофибры, специальная табличка на центральной консоли и особые элементы декора. В «базе» EQC Edition 1886 оснащается аудиосистемой Burmester и функцией Energizing Coach с несколькими программами релаксации, подобранными в зависимости от информации, полученной от бортовых систем автомобиля.
Mercedes-Benz EQC Edition 1886 предлагается с расширенной гарантией (только в Германии) и несколькими сервисными пакетами. Первая действует восемь лет или до достижения 160 000 километров пробега. Плановое обслуживание электрокара предусматривает бесплатную эвакуацию и обратную доставку машину к владельцу. Кроме того, покупатель электрокара получит доступ к сервису Mercedes me Charge и сети зарядных станций IONITY.
Mercedes-Benz EQC оснащен двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси. Их суммарная мощность — 408 лошадиных сил (300 киловатт) и 765 Нм крутящего момента. Питает электромоторы комплект литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов.