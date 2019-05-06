Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz начала продавать в Европе электрический кроссовер EQC. Пока новинка доступна только в одной модификации по цене от 71 281 евро (5,2 миллиона рублей), а так как её стоимость без учета налогов не превышает 60 тысяч евро, то немецкие покупатели могут рассчитывать на правительственную субсидию.