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15:17

Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Модель EQC в Европе стоит от 71 281 евро

Компания Mercedes-Benz начала продавать в Европе электрический кроссовер EQC. Пока новинка доступна только в одной модификации по цене от 71 281 евро (5,2 миллиона рублей), а так как её стоимость без учета налогов не превышает 60 тысяч евро, то немецкие покупатели могут рассчитывать на правительственную субсидию.
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Производство EQC налажено на заводе Mercedes-Benz в Бремене. Там же выпускают седаны и универсалы C-Class, а также кроссоверы GLC и GLC Coupé. Серийный EQC 400 4Matic оснащается двумя электромоторами, которые в сумме выдают 408 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Тяговая батарея емкостью 80 киловатт-часов обеспечивает до 471 километра пробега в цикле NEDC. Ее зарядка от скоростного терминала постоянного тока занимает 40 минут.

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Уже в базе Mercedes-Benz EQC комплектуется медиакомплексом MBUX с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями и оптимизированными под электрокар функциями. Например, на цифровой приборной панели вместо тахометра отображается текущий расход электроэнергии и запас хода. Дополнительно для EQC можно заказать набор активных электронных помощников и пакеты AMG Line для интерьера и экстерьера.

Покупателям Mercedes-Benz EQC также предлагается расширенная гарантия (только в Германии) и несколько сервисных пакетов. Плановое обслуживание электрокара предусматривает бесплатную эвакуацию и обратную доставку машину к владельцу. Кроме того, владельцы получат доступ к сервису Mercedes me Charge и сети зарядных станций IONITY.

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