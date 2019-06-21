Коллекцию суперкаров вице-президента Экваториальной Гвинеи пустят с молотка

Коллекция политика оценивается в 13 миллионов долларов и включает Lamborghini Veneno Roadster, Koenigsegg One:1, McLaren P1, Porsche Carrera GT, Bugatti Veyron, Ferrari Enzo, а также LaFerrari, F12 tdf и Aston Martin One-77. Все вырученные с их продажи средства будут направлены на социальные программы родной страны Теодоро Нгемы Обианга Мангу.
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В начале июня Aston Martin рассекретил свою самую дорогую модель DB4 GT Zagato Continuation, которая в будущем может стать украшением коллекции какого-нибудь миллиардера.
Этот спорткар входит в юбилейный набор DBZ Centenary Collection и продается исключительно в паре с DBS GT Zagato. Без учета налогов такой автомобиль обойдется покупателю в 6 миллионов фунтов стерлингов.