Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:47

Коллекцию суперкаров вице-президента Экваториальной Гвинеи пустят с молотка

25 утрадорогих автомобилей сына президента африканской страны продадут на аукционе

Автопарк первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу арестовали несколько лет назад в ходе антикоррупционного расследования. В этом году машины найдут своих новых владельцев на аукционе Bonhams.
Загрузка...

Коллекция политика оценивается в 13 миллионов долларов и включает Lamborghini Veneno Roadster, Koenigsegg One:1, McLaren P1, Porsche Carrera GT, Bugatti Veyron, Ferrari Enzo, а также LaFerrari, F12 tdf и Aston Martin One-77. Все вырученные с их продажи средства будут направлены на социальные программы родной страны Теодоро Нгемы Обианга Мангу.

>
Reload
1 / 10

В начале июня Aston Martin рассекретил свою самую дорогую модель DB4 GT Zagato Continuation, которая в будущем может стать украшением коллекции какого-нибудь миллиардера.

Этот спорткар входит в юбилейный набор DBZ Centenary Collection и продается исключительно в паре с DBS GT Zagato. Без учета налогов такой автомобиль обойдется покупателю в 6 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: GTspirit.com
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...