Mercedes-Benz покажет в Женеве электрический V-Class

Товарная версия Concept EQV станет пятой подтвержденной моделью экологичной линейки EQ. По предварительной информации, продажи электровэна начнутся не раньше 2022 года. Разработкой модели займется подразделение, ответственное за коммерческий транспорт, следовательно у неё и фургонов будет много общих узлов и компонентов.

У Mercedes-Benz уже есть несколько экологичных фургонов, например, eVito — электрическая версия фургона Vito с двумя вариантами колесной базы. Машина оснащается электрической силовой установкой с одним мотором (115 сил и 300 Нм момента) и батареей емкостью 41,4 киловатт-часа. Запас хода eVito составляет 150 километров.