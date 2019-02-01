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11:44

Mercedes-Benz покажет в Женеве электрический V-Class

Прототип будет очень близок к товарной версии

Обновленный Mercedes-Benz V-Class
На автосалоне в Женеве компания Mercedes-Benz представит «близкий c серийное версии» прототип электрического вэна. Концепт-кар продемонстрирует перспективы экологичных MPV и в будущем составит конкуренцию Volkswagen ID Buzz.
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Товарная версия Concept EQV станет пятой подтвержденной моделью экологичной линейки EQ. По предварительной информации, продажи электровэна начнутся не раньше 2022 года. Разработкой модели займется подразделение, ответственное за коммерческий транспорт, следовательно у неё и фургонов будет много общих узлов и компонентов.

У Mercedes-Benz уже есть несколько экологичных фургонов, например, eVito — электрическая версия фургона Vito с двумя вариантами колесной базы. Машина оснащается электрической силовой установкой с одним мотором (115 сил и 300 Нм момента) и батареей емкостью 41,4 киловатт-часа. Запас хода eVito составляет 150 километров.

Полевые испытания Mercedes-Benz eVito в Арьеплуге, Швеция.

Одновременно с анонсом презентации электрического EQV «Мерседес» представил обновленный V-Class, который ляжет в основу будущей модели. Вэн получил слегка изменённую внешность, новый дизельный двигатель, опциональный девятидиапазонный «автомат» и расширенный перечень электронных ассистирующих систем.

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