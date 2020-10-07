Mercedes-Benz разрабатывает электромобиль с запасом хода 1200 километров

Никаких подробностей ни о самой программе, ни о шоу-каре пока нет. Заявление, прозвучавшее во время анонса новой стратегии, в Mercedes-Benz сопроводили лишь затемненными изображениями автомобиля, представили партнёра — фирму Mercedes AMG High Performance Powertrains, разрабатывающую силовые установки для Формулы-1, а также сообщили, что электромобиль сможет проехать на одной зарядке по маршруту Пекин — Шанхай. Это больше 1200 километров.
Судя по тизерам, оптимизацией силовой установки дело не ограничится. Шоу-кар EQXX получит вытянутый кузов в стиле прототипа Concept IAA, да и вообще внешне будет далек от серийных «Мерседесов».
Ожидается, что концепт Vision EQXX построят на новой электрической платформе MEA (Modular Electric Architecture) — она же ляжет в основу лифтбека EQS и кроссовера EQS-SUV. Батарея шоу-кара будет работать под напряжением 800 вольт и поддерживать зарядку мощностью до 250 киловатт. Также обещаны синхронные электромоторы на постоянных магнитах, приводящие в движение колеса через двухступенчатые редукторы.
Все ноу-хау Vision EQXX позднее внедрят в серийные электрические «Мерседесы». А пока к рыночному дебюту запланированы батарейные кроссоверы EQA и EQB — их построят на адаптированной «тележке» MFA2 — лифтбек и вседорожник EQS, а также модели с индексами EQE.