Mercedes-Benz разрабатывает электромобиль с запасом хода 1200 километров

Никаких подробностей ни о самой программе, ни о шоу-каре пока нет. Заявление, прозвучавшее во время анонса новой стратегии, в Mercedes-Benz сопроводили лишь затемненными изображениями автомобиля, представили партнёра — фирму Mercedes AMG High Performance Powertrains, разрабатывающую силовые установки для Формулы-1, а также сообщили, что электромобиль сможет проехать на одной зарядке по маршруту Пекин — Шанхай. Это больше 1200 километров.