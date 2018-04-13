Шведские дороги будут заряжать электромобили на ходу

В Швеции открылась первая дорога, которая может подзаряжать батареи движущихся по ней электромобилей. Участок протяжностью два километра расположен между Стокгольмом и аэропортом Стокгольм-Арланда. Об этом сообщает The Guardian.

Компания eRoadArlanda, ответственная за постройку дороги, разбила полотно на 50-метровые секции, в которые интегрировала контактные рельсы. Подключение к ним происходит при помощи подвижного токоприемника, установленного в нижней части автомобиля. Питание на рельсы подается автоматически, как только над ними оказывается машина.

Видео с YouTube-канала Guardian News.

Такая зарядка не бесплатная. Система может расчитывать потребление энергии по каждому подключенному автомобилю и списывать плату со счета автовладельца.

Стоимость каждого километра электрифицированной дороги составляет один миллион евро, что в 50 раз дешевле запуска трамвайной линии. В результате ее использования количество выбросов CO2 можно уменьшить на 90 процентов. Развитие электродорог уже стало частью плана властей Швеции по сокращению автомобилей с ДВС на 70 процентов к 2030 году.

В 2014 году BMW продемонстрировала систему Light and Charge, которая представляла собой уличные фонари со станциями для зарядки электромобилей.