ЕС, закупающий нефть, обошел РФ по доступности бензина для граждан

Лидером рейтинга стал Люксембург — при высоких зарплатах и относительно невысоких ценах жители могут купить на средний доход почти 3000 литров бензина.

Второе место у Великобритании — на зарплату здесь приобретают около 2400 литров топлива.

Австрия, Швеция и Ирландия замыкают топ-5, где на среднемесячный доход можно купить более 2200 литров топлива.

Россия в рейтинге доступности бензина заняла 15-е место, расположившись между Испанией и Италией. На среднюю зарплату в стране можно приобрести 1285 литров бензина АИ-95.

При оценке без учета зарплат самая низкая цена на АИ-95 среди стран рейтинга зафиксирована в Казахстане — 45,9 рубля за литр. На втором месте находится Россия, где литр 95-го бензина в среднем стоит 67,5 рубля. Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 70 российских рублей за литр.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.