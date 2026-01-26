Новости
Опубликовано 26 января 2026, 14:19
1 мин.

ЕС, закупающий нефть, обошел РФ по доступности бензина для граждан

Россия заняла 15 место по доступности бензина среди стран не добывающих нефть. Доступность топлива определяется не только его ценой, но и уровнем доходов граждан. Эксперты РИА Новости, основываясь на официальной статистике, составили рейтинг европейских стран по объему бензина, который можно приобрести на среднемесячную зарплату.
ЕС, закупающий нефть, обошел РФ по доступности бензина для граждан
© Depositphotos
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Лидером рейтинга стал Люксембург — при высоких зарплатах и относительно невысоких ценах жители могут купить на средний доход почти 3000 литров бензина.

Второе место у Великобритании — на зарплату здесь приобретают около 2400 литров топлива.

Австрия, Швеция и Ирландия замыкают топ-5, где на среднемесячный доход можно купить более 2200 литров топлива.

Россия в рейтинге доступности бензина заняла 15-е место, расположившись между Испанией и Италией. На среднюю зарплату в стране можно приобрести 1285 литров бензина АИ-95.

При оценке без учета зарплат самая низкая цена на АИ-95 среди стран рейтинга зафиксирована в Казахстане — 45,9 рубля за литр. На втором месте находится Россия, где литр 95-го бензина в среднем стоит 67,5 рубля. Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 70 российских рублей за литр.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.

Источник:РИА Новости
Автор:Алексей Морозов