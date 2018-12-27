Cadillac привез в Россию «очень черный» юбилейный Escalade

По технике изменений нет. Под капотом «Эскалейда» по-прежнему будет установлен 6,2-литровый V8 (426 сил и 610 Нм момента), совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом». Двигатель с непосредственным впрыском и масляным насосом переменной производительности, оборудован системой отключения половины цилиндров для экономии топлива.