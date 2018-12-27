Cadillac привез в Россию «очень черный» юбилейный Escalade

Юбилейный Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition окрашен в «черный металлик», салон внедорожника отделан коричневой кожей. В дополнение к ним предложены затемненные колеса и тормозные суппорта красного цвета. При покупке Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition в комплектации Platinum производитель предлагает комплект оригинальных колесных дисков.
По технике изменений нет. Под капотом «Эскалейда» по-прежнему будет установлен 6,2-литровый V8 (426 сил и 610 Нм момента), совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом». Двигатель с непосредственным впрыском и масляным насосом переменной производительности, оборудован системой отключения половины цилиндров для экономии топлива.
С места до 100 километров в час Escalade разгоняется за 6,7 секунды. Максимальная скорость — 180 километров в час. Расход топлива в смешанном режиме движения — 12,6 литра на 100 километров.
Начальная цена обычного внедорожника в комплектации Luxury составляет 4 690 000 рублей, удлиненной модификации ESV — 4 990 000 рублей.