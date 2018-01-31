В России Cadillac Escalade получил более мощный мотор и 8-ступенчатый «автомат»

Компания Cadillac начала продажи на российском рынке обновленного внедорожника Escalade. Модель получила новую силовую установку и расширенный список оснащения.

Внедорожник комплектуется 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем, мощность которого увеличена с 409 до 426 лошадиных сил. Вместо шестиступенчатой автоматической коробки передач агрегат теперь работает в паре с восьмидиапазонной трансмиссией.

С нуля до «сотни» обновленный Escalade сможет ускоряться за 6,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 13,1 литра на сто километров пробега.

В оснащение модели теперь появилась система автоматической парковки (машина может самостоятельно выполнить как параллельную, так и перпендикулярную парковку), а также электронное зеркало заднего вида. На встроенный в него экран транслируется видео с широкоугольной камеры заднего вида (она оснащена омывателем). Такая система позволяет в четыре раза увеличить угол обзора по сравнению с традиционным зеркалом заднего вида.

Цены на внедорожник начинаются от 4 990 000 рублей. До этого автомобиль стоил минимум 4,85 миллиона рублей.