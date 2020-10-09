Новые Cadillac Escalade и Chevrolet Suburban можно купить в России. Но есть нюанс

Объявление о продаже Cadillac Escalade 2021 появилось в одном из сообществ «Вконтакте» с комментарием «автомобиль в наличии, хоть завтра в порт и через два месяца он ваш». Цена указана приблизительная – 11 миллионов рублей.

Автор публикации указывает, что внедорожник моноприводный, но не уточняет, с каким мотором. В США Escalade нового поколения можно купить с бензиновым агрегатом V8 объёмом 6,2 с отдачей 426 лошадиных сил либо 3,0-литровым турбодизелем мощностью 281 сила. Оба агрегата сочетаются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.