Новые Cadillac Escalade и Chevrolet Suburban можно купить в России. Но есть нюанс

Объявление о продаже Cadillac Escalade 2021 появилось в одном из сообществ «Вконтакте» с комментарием «автомобиль в наличии, хоть завтра в порт и через два месяца он ваш». Цена указана приблизительная – 11 миллионов рублей.
Автор публикации указывает, что внедорожник моноприводный, но не уточняет, с каким мотором. В США Escalade нового поколения можно купить с бензиновым агрегатом V8 объёмом 6,2 с отдачей 426 лошадиных сил либо 3,0-литровым турбодизелем мощностью 281 сила. Оба агрегата сочетаются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Фото: vk.com/edreamcars
Экстремальный тюнинг Cadillac
В Штатах заднеприводный Escalade нового поколения стоит от 77 490 долларов (5,9 миллиона рублей), а длиннобазный Escalade ESV – от 80 490 долларов (6,2 миллиона рублей). Доплата за полный привод составляет три тысячи долларов (232 тысячи рублей).
Новый Escalade уже подтверждён для российского рынка, однако сроки его появления пока не названы. Скорее всего, новинка доберётся до России в течение 2021 года.
Фото: Auto.ru
Chevrolet Suburban сменил поколение одновременно с Tahoe в конце 2019 года. Полноразмерный рамный внедорожник увеличился в размерах, обзавелся новым турбодизелем объёмом 3,0 литра (281 лошадиная сила и 623 Нм крутящего момента) и независимой задней подвеской, которая пришла на смену неразрезному мосту. В США автомомобиль также можно купить с прежними двигателями объёмом 5,3 и 6,2 литра мощностью 360 и 426 сил соответственно.
На Auto.ru продают новый Suburban, укомплектованный 360-сильным V8 5.3. Внедорожник оснащён адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей, системой кругового обзора и подогревом руля. Продавец просит за модель 9,9 миллиона рублей с учётом доставки и таможенного оформления. В штатах такой Suburban обойдётся в 74 тысяч долларов (5,7 миллиона рублей по нынешнему курсу). За доставку возьмётся краснодарская компания с офисом в Москве.
Официально в России пока можно купить только Chevrolet Tahoe (укороченный вариант Suburban) и Cadillac Escalade — оба предыдущего поколения. Первый стоит от 4,5 миллиона рублей, второй – от 5 миллионов рублей.