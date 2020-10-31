Кроссовер Ford Escape, известный на европейском и российском рынках как Kuga, сделан на платформе легковой модели Focus, у которой есть высокопроизводительная версия ST, но с некоторых пор «горячий» хэтчбек не поставляется в США, как и более компактная Fiesta ST. Концерн решил их снять с продажи на североамериканском континенте, так как они уступали по продажам кроссоверам. Однако покупатели сегмента SUV тоже ценят высокопроизводительные автомобили, поэтому в перспективе Ford может выпустить ещё один «заряженный» кроссовер — Escape ST, который, как ожидается, сконструируют на базе хэтчбека Focus ST.