Кроссовер Ford Escape, известный на европейском и российском рынках как Kuga, сделан на платформе легковой модели Focus, у которой есть высокопроизводительная версия ST, но с некоторых пор «горячий» хэтчбек не поставляется в США, как и более компактная Fiesta ST. Концерн решил их снять с продажи на североамериканском континенте, так как они уступали по продажам кроссоверам. Однако покупатели сегмента SUV тоже ценят высокопроизводительные автомобили, поэтому в перспективе Ford может выпустить ещё один «заряженный» кроссовер — Escape ST, который, как ожидается, сконструируют на базе хэтчбека Focus ST.
Как сообщает издание CarsGuide, об этом рассказал главный инженер модели Escape в компании Ford Джеймс Хьюз, который также отметил, что возможность выпуска ещё одного «заряженного» кроссовера с индексом ST была бы «фантастической идеей». В настоящее время у Ford таких моделей две: это Edge ST с 2,7-литровым битурбомотором V6 мощностью 340 лошадиных сил, а также более крупный Ford Explorer ST с 3,0-литровым битурбомотором V6 мощностью 406 лошадиных сил от снятого с производства премиального седана Lincoln Continental. Он может разогнаться до 230 километров в час.