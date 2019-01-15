Новому Ford Explorer добавили 406-сильную «заряженную» версию

«Заряженный» Ford Explorer ST оснащается полным приводом и тем же шестицилиндровым твин-турбо мотором объемом три литра, что и новый Lincoln Continental. Агрегат выдает 406 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Время разгона до «сотни» пока не уточняется. Известна лишь максимальная скорость – 230 километров в час.