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11:34

Новому Ford Explorer добавили 406-сильную «заряженную» версию

Вместе с модификацией ST дебютировал и вариант с гибридной силовой установкой

Компания представила гибридную и «заряженную» модификации вседорожника Ford Explorer нового поколения. Премьера новинок состоялась на автосалоне в Детройте.
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«Заряженный» Ford Explorer ST оснащается полным приводом и тем же шестицилиндровым твин-турбо мотором объемом три литра, что и новый Lincoln Continental. Агрегат выдает 406 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Время разгона до «сотни» пока не уточняется. Известна лишь максимальная скорость – 230 километров в час.

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Новинка доступна с двумя пакетами опций ST Street Pack и ST Track Pack. В состав обоих входят 21-дюймовые диски из алюминиевого сплава и окрашенные в красный цвет суппорта. В зависимости от набора будут различаться сами тормозные механизмы и их мощность.

Также у модификации появится «спортивный» режим работы управляющей электроники. При его включении станут острее реакции на нажатие педали газа, изменятся настройки рулевого управления и коробки передач, а звук мотора, благодаря звуковому симпоузеру, станет агрессивнее.

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Гибридный вариант был ранее продемонстрирован на полицейском «Эксплорере». В состав 323-сильной силовой установки такой машины входит 3,3-литровый мотор V6, электрический двигатель и 10-ступенчатый «автомат».

Гибридный Explorer

«В базе» гибридная машина заднеприводная, но за доплату доступен полный привод. Запас хода – около 800 километров.

Обычный Ford Explorer шестого поколения дебютировал неделю назад. Модель сменила платформу, получила турбодвигатели EcoBoost, селектор режимов движения с настройками для движения по глубокому снегу и песку, а также вертикальный планшет в салоне.

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