Новому Ford Explorer добавили 406-сильную «заряженную» версию

«Заряженный» Ford Explorer ST оснащается полным приводом и тем же шестицилиндровым твин-турбо мотором объемом три литра, что и новый Lincoln Continental. Агрегат выдает 406 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Время разгона до «сотни» пока не уточняется. Известна лишь максимальная скорость – 230 километров в час.
Новинка доступна с двумя пакетами опций – ST Street Pack и ST Track Pack. В состав обоих входят 21-дюймовые диски из алюминиевого сплава и окрашенные в красный цвет суппорта. В зависимости от набора будут различаться сами тормозные механизмы и их мощность.
Также у модификации появится «спортивный» режим работы управляющей электроники. При его включении станут острее реакции на нажатие педали газа, изменятся настройки рулевого управления и коробки передач, а звук мотора, благодаря звуковому симпоузеру, станет агрессивнее.
Гибридный вариант был ранее продемонстрирован на полицейском «Эксплорере». В состав 323-сильной силовой установки такой машины входит 3,3-литровый мотор V6, электрический двигатель и 10-ступенчатый «автомат».
«В базе» гибридная машина заднеприводная, но за доплату доступен полный привод. Запас хода – около 800 километров.
Обычный Ford Explorer шестого поколения дебютировал неделю назад. Модель сменила платформу, получила турбодвигатели EcoBoost, селектор режимов движения с настройками для движения по глубокому снегу и песку, а также вертикальный планшет в салоне.