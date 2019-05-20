Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль

Ремни безопасности на ESF 2019 преднатягиваются при приближении к поворотам, например, если автомобиль слишком быстро движется. Фиксаторы ремней подсвечиваются, ремни подогреваются, а механизм их подачи автоматизирован.

Наконец, в список активных систем безопасности концепта входит 360-градусная защита от столкновения с пешеходами и велосипедистами с автоматическим торможением — причем предупреждать об опасности GLE может и других участников движения с помощью световой иллюминации.