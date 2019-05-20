Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль

Для создания прототипа Mercedes-Benz GLE укомплектовали продвинутыми системами безопасности и автономным управлением, которые пока не встретить на серийных автомобилях. Кроссовер оборудован неослепляющими адаптивными светодиодными фарами Digital Light с разрешением более двух миллионов пикселей, прототипом детского кресла, контролирующим основные физиологические показатели ребенка, и роботом, который автоматически выезжает из-под машины и отмечает на дороге место ДТП с помощью треугольника.
Помимо этого, из-за особенностей архитектуры салона в машине изменено расположение подушек безопасности: водительская установлена в приборной панели, так как руль в режиме автопилота убирается, а боковые — в спинках сидений (при аварии они буквально обхватывают пассажира). Задняя подушка имеет трубчатую структуру и оборудована экспериментальным механизмом открытия.
Ремни безопасности на ESF 2019 преднатягиваются при приближении к поворотам, например, если автомобиль слишком быстро движется. Фиксаторы ремней подсвечиваются, ремни подогреваются, а механизм их подачи автоматизирован.
Наконец, в список активных систем безопасности концепта входит 360-градусная защита от столкновения с пешеходами и велосипедистами с автоматическим торможением — причем предупреждать об опасности GLE может и других участников движения с помощью световой иллюминации.
Последний Mercedes-Benz ESF дебютировал в 2009 году на конференции по повышенной безопасности транспортных средств в Штутгарте. Построенный на базе S400 Hybrid прототип оснастили «тормозной подушкой», создающей дополнительную поверхность для трения в случае экстренного замедления, сдвигающими к центру при боковом ударе креслами, подушками, раскрывающимися между пассажирами и надувными защитными секциями в дверях.