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13:09

Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль

Прототип ESF 2019 может самостоятельно ездить и «общаться» с другими участниками движения

Компания Mercedes-Benz представила новый концепт, созданный в рамках проекта по разработке абсолютно безопасного автомобиля — ESF (Experimental Safety Vehicle). Он построен на базе кроссовера GLE, оснащен гибридной силовой установкой и автопилотом.
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Для создания прототипа Mercedes-Benz GLE укомплектовали продвинутыми системами безопасности и автономным управлением, которые пока не встретить на серийных автомобилях. Кроссовер оборудован неослепляющими адаптивными светодиодными фарами Digital Light с разрешением более двух миллионов пикселей, прототипом детского кресла, контролирующим основные физиологические показатели ребенка, и роботом, который автоматически выезжает из-под машины и отмечает на дороге место ДТП с помощью треугольника.

Помимо этого, из-за особенностей архитектуры салона в машине изменено расположение подушек безопасности: водительская установлена в приборной панели, так как руль в режиме автопилота убирается, а боковые — в спинках сидений (при аварии они буквально обхватывают пассажира). Задняя подушка имеет трубчатую структуру и оборудована экспериментальным механизмом открытия.

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Ремни безопасности на ESF 2019 преднатягиваются при приближении к поворотам, например, если автомобиль слишком быстро движется. Фиксаторы ремней подсвечиваются, ремни подогреваются, а механизм их подачи автоматизирован.

Наконец, в список активных систем безопасности концепта входит 360-градусная защита от столкновения с пешеходами и велосипедистами с автоматическим торможением — причем предупреждать об опасности GLE может и других участников движения с помощью световой иллюминации.

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Последний Mercedes-Benz ESF дебютировал в 2009 году на конференции по повышенной безопасности транспортных средств в Штутгарте. Построенный на базе S400 Hybrid прототип оснастили «тормозной подушкой», создающей дополнительную поверхность для трения в случае экстренного замедления, сдвигающими к центру при боковом ударе креслами, подушками, раскрывающимися между пассажирами и надувными защитными секциями в дверях.

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