Предвестником электрокара SsangYong стал подключенный к Сети кроссовер

Компания Ssangyong представила в Женеве концептуальный кроссовер e-SIV. Новинка дает представление о том, как будет выглядеть первый электромобиль марки и серийная модель, которая придет на смену Korando (в России она известна под названием Actyon).

Длина концепт-кара составляет 4460 миллиметров, ширина — 1870 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2680 миллиметров. Кроссовер e-SIV оснащен электромотором мощностью 190 лошадиных сил и блоком аккумуляторов емкостью 61,6 киловатт-часа.

Запас хода — 450 километров. Кроссовер может разгоняться до 150 километров в час. С помощью системы быстрой подзарядки на 80 процентов батареи можно «заправить» за 50 минут.

В салоне SsangYong e-SIV установлены четыре индивидуальных кресла. Управление функциями автомобиля осуществляется через сенсорный интерфейс мультимедийной системы, оснащенной функцией распознавания голоса на базе искусственного интеллекта. Благодаря встроенному подключению к Сети настраивать системы безопасности, климатическую установку и контролировать заряд батареи e-SIV можно удаленно.

SsangYong e-SIV оборудован полуавтономной системой управления, контролирующей полосу движения и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Установка дополнительного сенсора позволит расширить ее возможности до третьего уровня автономности.

Кроссовер SsangYong Actyon текущего поколения досупен в России с двухлировой «четверкой» мощностью 149 лошадиных сил и 197 Нм крутящего момента. Агрегат может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом». Цены на Actyon начинаются от 1 169 000 рублей.

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