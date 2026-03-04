Эскалация конфликта на Ближнем Востоке нанесла серьезный удар по китайскому автоэкспорту

Атака на крупнейший порт региона, произошедшая в ночь на 1 марта, привела к временной остановке его работы. И хотя оператор DP World заявил о возобновлении деятельности четырех причалов, судоходные компании массово приостановили рейсы, фактически парализовав работу. Это напрямую угрожает экспорту, который в 2025 году достиг рекордных 7,09 млн автомобилей.

Особенно пострадал иранский рынок, поставки на который, по словам менеджера одного из китайских автоконцернов, «полностью остановились». Однако кризис имеет более широкие последствия: Дубай используется как ключевой распределительный центр для всего Ближнего Востока, а также Западной и Северной Африки. Поставки в эти регионы фактически заморожены.

Удар по экспорту через Ближний Восток создает эффект домино для Европы — третьего по величине регионального рынка для китайского автопрома (более 1,3 млн машин в 2025 году). Из-за невозможности безопасно использовать Суэцкий канал суда с китайскими автомобилями вынуждены идти в обход Африки, через мыс Доброй Надежды. Это удлиняет путь на 10−15 дней, резко повышая стоимость и сроки доставки.

В результате Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM), ранее прогнозировавшая скромный рост экспорта в 2026 году до 7,4 млн машин, вероятно, будет вынуждена пересмотреть эти оценки в сторону понижения.

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.