Mercedes-Benz перевел фургон Sprinter на электротягу

Компания Mercedes-Benz распространила первую информацию об электрической модификации фургона Sprinter нового поколения. Такая модель выйдет на рынок в следующем году, став вторым из трех коммерческих автомобилей на электротяге. Первым будет пассажирский миинвэн eVito, а последним – каблучок eCitan.

Электрический Sprinter будет оснащаться той же силовой установкой, что и eVito. Фургон получит 107-сильный (300 Нм) двигатель, который сможет питаться от одного из двух комплектов батарей – емкостью 41 или 55 киловатт-часов. В первом случае машина сможет проехать без подзарядки около 115 километров, а во втором – 150 километров.

Базовый вариант при этом способен перевозить до 1040 килограммов груза, а грузоподъемность более «дальнобойной» модификации составит лишь 900 килограммов.

Зарядка батарей займет от шести до восьми часов. С помощью высокомощных станций на 80 процентов аккумуляторы можно будет «заправить» за 45 минут.

Обычный Sprinter нового поколения дебютировал в феврале. У модели существуют 1700 вариантов исполнения, модификации с передним, задним и полным приводом, а также специальной системой, которая позволяет через интернет удаленно контролировать все машины или связывать их водителей с диспетчером. Грузоподъемность топового фургона достигает 5,5 тонны, а в кузов машины с самым длинным кузовом и самой высокой кабиной вмещается до 17 кубометров груза.