На бывшем заводе Mercedes-Benz запускают производство автомобилей нового бренда Esteo

Esteo 51M станет перелицованной версией Exeed TXL, габариты которого составляют 4780 миллиметров в длину при 2800-миллиметровой колесной базе. В зависимости от комплектации модель оборудуют 1,6-литровым мотором мощностью 194 лошадиные силы или 197-сильным двигателем. Агрегаты сочетаются с семиступенчатым «роботом» или восьмидиапазонным «автоматом».

Esteo T41 станет копией кросс-купе Exeed RX. Базовая китайская модель оснащается 197-сильным мотором объемом два литра, который комплектуется семиступенчатым «роботом». Для топовых версий автомобиля доступен 249-сильный двигатель того же объема. В качестве трансмиссии – аналогичный «робот» или восьмиступенчатый «автомат».