Это Changan: Mazda показала новый кроссовер CX-6e

В длину новая Mazda CX-6e насчитывает 4850 мм, а по колёсной базе — 2902 мм. Объём багажника составляет 468 литров, плюс имеется 80-литровый «франк» спереди.

Первую «сотню» паркетник наберет за 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 185 км/ч. В Германии стоимость составит 49 990 евро (около 4,6 млн рублей по актуальному курсу).

Из интересных особенностей стоит отметить проекционный дисплей вместо традиционной панели приборов, ва также видеокамеры, заменившие собой зеркала заднего вида.

Китайское происхождение очевидно из-за тотальной цифровизации. Mazda даже превзошла исходник: вместо одного тачскрина установлен сдвоенный сенсорный 5К-экран диагональю 26,5 дюйма.