Этот мир не будет прежним: Toyota Hilux стал электрокаром и поступил в продажу

Электрический Hilux представлен только в комплектации SR5 — версии Rogue и Rugged X не имеют электропривода. Цена пикапа составляет 56 900 долларов (примерно 4,6 млн рублей), что делает его самым дорогим Hilux на австралийском рынке.

Цена электрического Hilux SR5 превышает дизельную версию на 13 тыс. долларов (около 1 млн рублей) и на 7,5 тыс. долларов (примерно на 611 тыс. рублей) топовый гибрид Rugged X. Более того, стартовая стоимость новинки оказалась выше, чем у Ford Ranger Super Duty, что отражает амбициозное позиционирование Toyota.

За эти деньги покупатель получает двухмоторный полный привод мощностью 193 л.с. и 468 Нм крутящего момента. Hilux BEV оснащен системой Multi-Terrain Select с шестью режимами движения, так что внедорожные возможности у него в полном порядке.