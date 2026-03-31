Этот мир не будет прежним: Toyota Hilux стал электрокаром и поступил в продажу
Электрический Hilux представлен только в комплектации SR5 — версии Rogue и Rugged X не имеют электропривода. Цена пикапа составляет 56 900 долларов (примерно 4,6 млн рублей), что делает его самым дорогим Hilux на австралийском рынке.
Цена электрического Hilux SR5 превышает дизельную версию на 13 тыс. долларов (около 1 млн рублей) и на 7,5 тыс. долларов (примерно на 611 тыс. рублей) топовый гибрид Rugged X. Более того, стартовая стоимость новинки оказалась выше, чем у Ford Ranger Super Duty, что отражает амбициозное позиционирование Toyota.
За эти деньги покупатель получает двухмоторный полный привод мощностью 193 л.с. и 468 Нм крутящего момента. Hilux BEV оснащен системой Multi-Terrain Select с шестью режимами движения, так что внедорожные возможности у него в полном порядке.
Hilux — это не просто пикап, а символ неубиваемости автомобиля. С 1968 года модель заработала репутацию машины, которая не ломается в принципе. Легендарный статус машины также во многом популяризировали ведущие британского шоу Top Gear: пикап 1988 года топили в море, жгли, сбрасывали с высоты, а в итоге он своим ходом доехал до студии.
Hilux доминирует по продажам в Австралии, Африке и на Ближнем Востоке благодаря простоте, рамной конструкции и лучшему показателю по ликвидности. Это рабочая лошадка и одновременно культовый объект для внедорожного тюнинга.
