Российский авторынок стал вторым по величине в Европе

Лидером рейтинга стала Германия, где в августе было продано 251 044 новых автомобиля – это на 20 процентов меньше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Вторая строчка досталась России: в стране реализовали 130 тысяч легковых автомобилей без учёта лёгкого коммерческого транспорта (LCV). По данным Ассоциации европейского бизнеса, вместе с LCV рынок просел на 0,5 процента, до 137 517 проданных машин.

На третьем месте закрепилась Франция с результатом 103,6 тысячи проданных легковушек, продемонстрировав падение на 19,8 процента. Замыкают пятёрку лидеров Италия (88 801 штук, -0,4 процента) и Великобритания (87 226 штук, -5,8 процента).

Эксперты отмечают, что август традиционно отличается сезонным падением спроса, что и позволило России выйти на второе место. Однако за «мёртвым» месяцем последует всплеск продаж в сентябре и российский рынок снова может откатиться назад.