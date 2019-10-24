Tesla Model 3 стала самым популярным электрокаром Европы

В сентябре 2019 года европейский рынок вырос на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, но в годовом исчислении просел на 1,6 процента. При этом в одной только Германии зафиксирован рост в 22,4 процента, до 245 тысяч автомобилей. Для сравнения, в России за сентябрь продали 157 129 машин; рынок сократился на 0,2 процента, а по итогам первых девяти месяцев падение составило ровно два процента.