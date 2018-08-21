Ford привез в Европу пикап Ranger для экстремального бездорожья

Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» EcoBlue, которая выдает 213 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Десятиступенчатая трансмиссия аналогична такой же коробке у старшей модели F-150 Raptor. Она подстраивается под стиль вождения и имеет режим ручной смены передач. Дорожный просвет автомобиля составляет 283 миллиметра, а глубина преодолеваемого брода – 850 миллиметров.

Экстремальный пикап оснащается специальными внедорожными амортизаторами Fox и пружинно-гидравлической задней подвеской с интегрированными тягами Уатта, позволяющей заднему мосту двигаться по вертикали с очень небольшим боковым смещением.