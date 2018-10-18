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16:48

Euro NCAP впервые проверил работу систем автономного управления

Организация испытала 10 различных электронных помощников

Организация Euro NCAP впервые провела независимое тестирование комплексных систем автономного управления, предлагаемых различными марками. В испытании приняли участие Audi A6, BMW 5 Series, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai NEXO, Mercedes-Benz C Class, Nissan LEAF, Tesla Model S, Toyota Corolla и Volvo V60, оснащенные адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и электронными ограничителями скорости.

Для проведения испытаний специалисты Euro NCAP разработали ряд ситуационных сценариев. Сначала они проверили работу адаптивного круиз-контроля, в том числе его возможности при полной остановке и внезапном перестроении впереди идущего автомобиля. В ходе эксперимента выяснилось, что электронные системы DS и BMW меньше всего вмешиваются в процесс вождения. Audi, Ford, Hyundai, Mercedes, Toyota, Nissan и Volvo предлагают оптимальный баланс, а Tesla, напротив, слишком полагается на электронику.

Также ни один из автомобилей не смог самостоятельно избежать аварии при имитации резкого перестроения с выездом или въездом в полосу движения.

Второй набор испытаний разработан для оценки функции контроля рядности движения. Степень помощи водителю определяется в ходе заездов с S-образными поворотами на различных скоростях, когда система не должна отключаться или мешать водителю. Отмечается, что во время объезда препятствий Tesla также чрезмерно полагается на работу ассистирующих систем, в то время как системы других марок дают водителю возможность прикладывать меньше усилий к рулю для совершения маневра.

Кроме того, специалисты Euro NCAP отметили, что в ряде презентационных материалов BMW и Tesla дается ошибочное представление о возможностях таких систем. Так, зритель может предположить, что автомобили этих марок могут передвигаться в полностью автономном режиме.

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