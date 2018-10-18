Euro NCAP впервые проверил работу систем автономного управления

Для проведения испытаний специалисты Euro NCAP разработали ряд ситуационных сценариев. Сначала они проверили работу адаптивного круиз-контроля, в том числе его возможности при полной остановке и внезапном перестроении впереди идущего автомобиля. В ходе эксперимента выяснилось, что электронные системы DS и BMW меньше всего вмешиваются в процесс вождения. Audi, Ford, Hyundai, Mercedes, Toyota, Nissan и Volvo предлагают оптимальный баланс, а Tesla, напротив, слишком полагается на электронику.

Также ни один из автомобилей не смог самостоятельно избежать аварии при имитации резкого перестроения с выездом или въездом в полосу движения.