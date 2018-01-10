Самые безопасные автомобили 2017 года

Европейская организация Euro NCAP составила список самых безопасных автомобилей 2017 года. Всего за год было проведено около 70 краш-тестов, из которых специалисты выбрали машины с наилучшими результатами и рассортировали их по классам. В Euro NCAP отмечают, что в прошлом году не получилось проверить безопасность моделей всех сегментов, поскольку число тестов значительно уменьшилось по сравнению с 2016-м.

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Иллюстрации: Производителей и Euro NCAP