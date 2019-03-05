Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
19:30

В Женеву привезли «шестисотый» Aurus и бронированный лимузин

На автосалоне прошла европейская премьера модели

На моторшоу в Женеве состоялась европейская премьера седана Aurus Senat S600 и его длиннобазной бронированной модификации L700. Впервые модель была показана в августе прошлого года на Московском автосалоне.
Загрузка...

Габаритная длина седана S600 и лимузина L700 составляет 5630 и 6630 миллиметров, а их колесная база равна 3300 и 4300 миллиметров соответственно. Для сравнения, длина «Майбаха» и Rolls-Royce Phantom достигает 5462 и 5982 миллиметра при расстоянии между осями 3365 и 3772 миллиметра соответственно. Масса бронированной модификации «Сената» насчитывает 6,9 тонны.

Оба автомобиля оснащены гибридной силовой установкой на базе 4,4-литровой «восьмерки», 40-сильного электромотора и девятидиапазонного «автомата». Обычный полноприводный седан набирает «сотню» за шесть секунд, а его бронированная модификация – за девять секунд. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Заказы на «Сенат» принимают с 18 февраля. Первые поставки автомобилей клиентам запланированы на лето следующего года.

Автомобили собирает в Москве «НАМИ». К концу 2020 года выпуск модели наладят на новом предприятии в Татарстане. Это позволит довести объем производства машин бренда до 5000 экземпляров в год.

По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов, а средняя цена машин составляет 10 миллионов рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...