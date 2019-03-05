В Женеву привезли «шестисотый» Aurus и бронированный лимузин

Габаритная длина седана S600 и лимузина L700 составляет 5630 и 6630 миллиметров, а их колесная база равна 3300 и 4300 миллиметров соответственно. Для сравнения, длина «Майбаха» и Rolls-Royce Phantom достигает 5462 и 5982 миллиметра при расстоянии между осями 3365 и 3772 миллиметра соответственно. Масса бронированной модификации «Сената» насчитывает 6,9 тонны.
Оба автомобиля оснащены гибридной силовой установкой на базе 4,4-литровой «восьмерки», 40-сильного электромотора и девятидиапазонного «автомата». Обычный полноприводный седан набирает «сотню» за шесть секунд, а его бронированная модификация – за девять секунд. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Заказы на «Сенат» принимают с 18 февраля. Первые поставки автомобилей клиентам запланированы на лето следующего года.
Автомобили собирает в Москве «НАМИ». К концу 2020 года выпуск модели наладят на новом предприятии в Татарстане. Это позволит довести объем производства машин бренда до 5000 экземпляров в год.
По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов, а средняя цена машин составляет 10 миллионов рублей.