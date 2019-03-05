В Женеву привезли «шестисотый» Aurus и бронированный лимузин

Габаритная длина седана S600 и лимузина L700 составляет 5630 и 6630 миллиметров, а их колесная база равна 3300 и 4300 миллиметров соответственно. Для сравнения, длина «Майбаха» и Rolls-Royce Phantom достигает 5462 и 5982 миллиметра при расстоянии между осями 3365 и 3772 миллиметра соответственно. Масса бронированной модификации «Сената» насчитывает 6,9 тонны.